Чак Норрис умер на 87-м году жизни

Умер актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Ему было 86 лет. О смерти сообщила его семья – артист скончался утром 19 марта, передают РБК.

Накануне Норриса госпитализировали на Гавайях. По данным СМИ, он попал в больницу на острове Кауаи из-за «чрезвычайной медицинской ситуации». Другие подробности не раскрывались. В семье актера отметили, что он ушел из жизни в окружении близких: «Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой».

Чак Норрис родился в 1940 году в штате Оклахома. С 1958 по 1962 год служил в ВВС США, после чего занялся боевыми искусствами и начал карьеру в кино.

Широкую известность ему принесли фильмы «Путь дракона» и «Одинокий волк Маккуэйд», а также сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», который выходил с 1993 по 2001 год. Всего на его счету около 50 ролей, в ряде проектов он выступал и как продюсер. В последние годы актер практически не снимался в кино.

В 1989 году Норрис получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Он также разработал собственный стиль боевых искусств – чункундо, который позже получил название «система Чака Норриса».