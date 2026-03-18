Стартует прием заявок на гранты для НКО губернатора Тюменской области

В Тюменской области в шестой раз открывается конкурс грантов для некоммерческих организаций. Прием заявок начнется 20 марта. В этом году благодаря сотрудничеству с Фондом президентских грантов общий объем поддержки превысит 97,5 миллиона рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Тюменьгранты.72to.ru.

Общественники смогут получить от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей на реализацию социально значимых инициатив. Всего направлений одиннадцать. Особое внимание в этом году решено уделить проектам по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия – 2026-й объявлен президентом Годом единства народов России.

Как гранты меняют жизнь, видно на конкретных примерах.

– Так, грант позволил АНО «Стратегия добра» организовать изготовление маскировочных сетей в Ялуторовске. Их делали по индивидуальному заказу бойцов. Еще один интересный проект – «Геройская кухня СВОим» от «Союза ветеранов локальных войн, боевых конфликтов и членов их семей «Опорник». В зону СВО добровольцы передали более 20 тысяч порций домашней пищи. Бойцы высоко ценят такую помощь, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.