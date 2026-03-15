В Ярковском округе готовят гастрофестиваль и запускают бренд «Земля вольных сибирцев»

Власти Ярковского района, местные предприниматели и эксперты Инвестиционного агентства сели за один стол, чтобы превратить территорию в туристическую точку притяжения. На рабочей встрече обсуждали развитие бренда «Ярковье – земля вольных сибирцев», рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

В планах – создать единое сообщество для продвижения локальных продуктов, снять видео туристических локаций и подготовиться к главному гастрофестивалю года «Распутин. Вкус эпохи».

«Сельский и этнографический туризм создает рабочие места, стимулирует локальное производство и раскрывает уникальность нашего округа. Приглашаю бизнес-сообщество включаться: вместе сделаем Ярковский округ привлекательным туристическим направлением», – заявил глава муниципалитета Евгений Золотухин.

Уже сейчас на сопровождении Инвестиционного агентства находится проект базы отдыха с минеральным источником у села Дубровное. Инвестиции составят 700 млн рублей, появится 70 рабочих мест. А в прошлом году в округе открыли несколько объектов придорожного сервиса на 12 млн рублей.

Для желающих вложиться в туризм подготовили готовые бизнес-модели: «Придорожное кафе», «Глэмпинг», «Экотуризм», «Мини-пекарня», «Автомойка самообслуживания».