В тюменском колледже начали готовить слесарей по ремонту строительных машин

В Тюменской области расширяется сеть образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». К уже действующему кластеру «Транспортное и дорожное строительство» на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий присоединился новый партнер – компания по ремонту дорожной строительной техники.

«Чтобы удовлетворить потребность в конкретных кадрах, в колледже появилась новая специальность – слесарь по ремонту строительных машин. Предприятие предоставит ребятам свои площадки для практических занятий», – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сейчас в регионе работают три образовательных кластера: клиническая и профилактическая медицина, транспорт и дорожное строительство, машиностроение. Осенью к ним добавятся еще три – строительство, химия и сельское хозяйство. Колледжи и техникумы, на базе которых откроются новые кластеры, уже защитили программы развития до 2028 года.

Проект «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Его главная задача – синхронизировать систему среднего профессионального образования с реальными запросами экономики, чтобы выпускники выходили на рынок труда уже с нужными работодателям навыками.