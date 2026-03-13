​Экономисты ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 14-15% на заседании 20 марта

Экономисты ожидают, что 20 марта Банк России снизит ключевую ставку с 15,5% до 14-15%. Такой прогноз связан с постепенным замедлением инфляции и признаками охлаждения экономической активности.

Об этом пишет Газета.ru. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в январе снизился на 2,1%, кроме того, замедляются темпы роста зарплат. На этом фоне, считают эксперты, у регулятора появляются основания для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, хотя резких шагов рынок не ждет.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин отметил, что ожидания инвесторов стали более сдержанными после новостей о возможной корректировке бюджетного правила. По его словам, ЦБ уже предупредил: из-за анонсированного снижения цены отсечения нефти темп снижения ключевой ставки может замедлиться. Поэтому базовым сценарием он считает осторожное снижение до 15%.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров добавил, что неопределенность вокруг бюджетного правила остается фактором потенциального ослабления рубля, и это также сдерживает Банк России от более решительного снижения ставки.

Старший аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка Андрей Крылов считает, что инфляционное давление в стране возвращается к траектории, соответствующей 4% в годовом выражении. При этом, по его оценке, если исключить влияние налогов и волатильных компонентов, устойчивого ускорения инфляции не было и в январе. Он также обратил внимание, что обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к удорожанию логистики и осложнило импорт из стран Персидского залива, а это может усилить инфляцию в ближайшие месяцы. На этом фоне снижение ставки до 15% он назвал сбалансированным решением.

В то же время кандидат экономических наук Игорь Балынин допустил более заметный шаг со стороны регулятора. По его мнению, поскольку ранее ЦБ снижал ставку только на 0,5 процентного пункта, на заседании 20 марта она может быть уменьшена сразу до 14%.