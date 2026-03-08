​Средняя зарплата в России выросла до 139,7 тысячи рублей в декабре 2025 года

Средняя зарплата в России в декабре 2025 года составила 139 700 рублей, увеличившись более чем на 40 000 рублей по сравнению с ноябрем. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты «РИА Новости».

Если в ноябре показатель был на уровне 98 200 рублей, то в последний месяц года он заметно вырос. Такой скачок объясняется выплатой годовых премий и 13-й зарплаты.

В годовом выражении средняя зарплата также увеличилась. В декабре 2024 года она составляла 128 700 рублей, то есть за год выросла на 11 000 рублей.

Ранее, в июле 2025 года, зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышали размер средних зарплат по стране. Средняя желаемая зарплата тогда достигла 146 000 рублей в месяц, а медианное значение составило 110 000 рублей.