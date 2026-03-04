В Тюмени отремонтируют почти пять километров улицы Широтной

В Тюмени в этом году приведут в порядок участок улицы Широтной протяженностью 4,5 километра. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и затронет в том числе пересечение с Ткацким проездом. Именно на этот перекресток пожаловался губернатору Тюменской области Александру Моору во время личного приема граждан местный автомобилист Низами Алиев – по его словам, там образовались глубокие колеи.

Проблему решили оперативно: глава города Максим Афанасьев подтвердил, что ремонт Широтной уже в планах, и проблемный участок войдет в проект. Исполнение поручения губернатор взял на личный контроль.

Всего на приеме, который Александр Моор провел по поручению президента Владимира Путина, рассмотрели несколько обращений жителей.

В селе Верхний Ингал Исетского округа до конца лета появится новая остановка – старую конструкцию, по словам Кафии Фатхуллиной, регулярно затапливало.

Жительница Нижней Тавды Юлия Кривогузова от имени местных попросила обустроить детскую площадку на улице Первомайской. Губернатор не только поддержал идею, но и предложил установить там корт для панна-футбола – компактную конструкцию для игры вдвоем.

А в селе Маранка Ярковского округа установят памятник героям Великой Отечественной войны. С такой инициативой выступила Нина Губкина. «Увековечивание памяти героев, которые сражались за Родину – наша святая обязанность», – подчеркнул Александр Моор, поручив завершить работы до октября.