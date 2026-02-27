Ветеран СВО Мирас Сайфутдинов стал помощником депутата Тюменской областной Думы

Участник регионального образовательного проекта «Боевой кадровый резерв» Мирас Сайфутдинов назначен на должность помощника депутата Тюменской областной Думы. Удостоверение ему вручил наставник – депутат Эдуард Омаров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Это уже третье назначение участника «Боевого кадрового резерва» на должность. Главное, что есть у участников нашего проекта – это целеустремленность и сила духа. Желаю всем удачи и новых побед!» – подчеркнул глава региона.

В зоне специальной военной операции Мирас Сайфутдинов служил в 90-м инженерно-саперном полку, получил тяжелое ранение. Награжден медалями «За отвагу» и «За разминирование». Он стажировался в Главном управлении строительства, «Опоре России», Международной школе предпринимательства ТюмГУ, а в будущем планирует открыть свое дело. Мужчина – многодетный отец, своими руками построил для семьи дом. Несмотря на протез ноги, осенью прошлого года он пробежал марафон.

Ранее участник программы «Боевой кадровый резерв» Семен Аполонов назначен заместителем руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти, а Александр Бортников – на должность заведующего сектором по социальной адаптации спортивной школы №1 города Тобольска.