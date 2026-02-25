Курс для реабилитологов, логопедов и психологов запущен в Тюмени

В Тюменской области стартовала программа повышения квалификации для специалистов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). Курс организован Центром комплексной реабилитации «Родник», который является базовой региональной площадкой по данному направлению, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Необходимость обучения вызвана наличием у детей сложных сопутствующих нарушений – тревожности, диспраксии, сенсорных дисфункций. Это требует от реабилитологов, логопедов и психологов высокого уровня экспертизы и постоянного развития профессиональных компетенций.

«Наша задача – чтобы междисциплинарная команда действовала в одном направлении. Мы хотим повысить эффект от совместной работы с ребенком с разных сторон. Это прежде всего современные методики с доказанной эффективностью и межсекторное взаимодействие», – рассказал заместитель руководителя по социальной реабилитации Данил Варяев.

Спикерами семинаров и практикумов выступят ведущие специалисты центра, аспиранты, преподаватели курсов профессиональной переподготовки, а также приглашенные эксперты. Обучение пройдет в два этапа – базовый и специализированный уровень – и включает теорию и практику.

Курс рассчитан до мая 2026 года. Его запуск позволит повысить качество реабилитации детей с аутизмом в Тюменской области и внедрить современные стандарты работы.