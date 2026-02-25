16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6342   EUR  90,5821  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области запустили обучение специалистов для работы с детьми с аутизмом

Курс для реабилитологов, логопедов и психологов запущен в Тюмени

​В Тюменской области запустили обучение специалистов для работы с детьми с аутизмом
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области стартовала программа повышения квалификации для специалистов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). Курс организован Центром комплексной реабилитации «Родник», который является базовой региональной площадкой по данному направлению, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Необходимость обучения вызвана наличием у детей сложных сопутствующих нарушений – тревожности, диспраксии, сенсорных дисфункций. Это требует от реабилитологов, логопедов и психологов высокого уровня экспертизы и постоянного развития профессиональных компетенций.

«Наша задача – чтобы междисциплинарная команда действовала в одном направлении. Мы хотим повысить эффект от совместной работы с ребенком с разных сторон. Это прежде всего современные методики с доказанной эффективностью и межсекторное взаимодействие», – рассказал заместитель руководителя по социальной реабилитации Данил Варяев.

Спикерами семинаров и практикумов выступят ведущие специалисты центра, аспиранты, преподаватели курсов профессиональной переподготовки, а также приглашенные эксперты. Обучение пройдет в два этапа – базовый и специализированный уровень – и включает теорию и практику.

Курс рассчитан до мая 2026 года. Его запуск позволит повысить качество реабилитации детей с аутизмом в Тюменской области и внедрить современные стандарты работы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:24, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюменской области совершенствуют коммунальную инфраструктуру 521
  2. ​Тюменская области входит в число лидеров по регистрации прав собственности 509
  3. ​В Тюмени 7 марта пройдет юбилейная «Битва на Туре» 501
  4. ​В Тюмени обновляют зал тяжелой атлетики в спортшколе «Тура» 495
  5. Удаленные территории Тюменской области обеспечат транспортной доступностью 494
  6. ​Тюменские IT-компании ищут партнеров в Узбекистане 355
  7. ​Сургут продолжает расти: население города достигло 441,4 тысячи человек 335
  8. ​Мухаммад обошел Михаила и стал самым популярным именем февраля в Югре 332
  9. ​Судьба бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте остается в проработке: отчет по проекту представят до 31 марта 327
  10. В Югре суд обязал «АвтоВАЗ» вернуть покупателю 1,7 млн рублей за дефектную машину. В компании назвали это «конструктивной особенностью» 322
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4489
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 2090
  3. ​Предприниматели — на удалёнке 2017
  4. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1801
  5. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1591
  6. ​Недостроенный морг в Сургуте передали округу – на его месте планируют открыть медколледж 1457
  7. Правительство России отказало ГК «Самолет» в льготном кредите на 50 млрд рублей 1440
  8. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1371
  9. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1296
  10. ​Дума Сургута рассмотрела отчет Контрольно-счетной палаты: за год выявлено нарушений на 4 миллиарда рублей 1271
  1. ​Когда иначе нельзя 6607
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5561
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4889
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4489
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4393
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4296
  7. ​Что такое хорошо 4284
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3889
  9. ​Маленькое напоминание 3631
  10. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3626

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика