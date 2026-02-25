Премьер-министр упомянул реконструкцию аэропорта Рощино, подводя итоги года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о выполнении задач, поставленных президентом, отметил вклад Тюменской области в развитие страны – премьер упомянул масштабную реконструкцию главного аэропорта региона «Рощино». К 2027 году площадь воздушной гавани увеличится почти вдвое, а пропускная способность вырастет втрое.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя выступление Михаила Мишустина, добавил, что во многом благодаря нацпроектам «Семья», «Инфраструктура для жизни» и «Продолжительная и активная жизнь» в области строятся новые школы, больницы, спортивные объекты, парки и дороги. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» возводится межвузовский кампус.

«В 2025 году Тюменская область вновь вошла в первую пятерку рейтинга качества жизни. Это говорит о том, что мы умеем действовать оперативно, использовать комплексный подход. И сохраним такой темп работы в 2026 году для достижения национальных целей и реализации наших планов по всем направлениям и отраслям», – добавил Александр Моор.