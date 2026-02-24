16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6342   EUR  90,5821  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области совершенствуют коммунальную инфраструктуру

В Армизонском округе спроектируют очистные сооружения для подключения жилых домов и соцобъектов

​В Тюменской области совершенствуют коммунальную инфраструктуру
Департамент ЖКХ Тюменской области

В Армизонском округе Тюменской области разрабатывают проект строительства централизованной системы водоотведения и очистных сооружений канализации.

«Ведется разработка проектной документации по строительству централизованной системы водоотведения и очистных сооружений канализации в селе Армизонское. Документы уже направлены на прохождение государственной экспертизы. Положительное заключение ожидается в текущем году», – рассказал директор департамента ЖКХ региона Семен Тегенцев.

Глава ведомства осмотрел перспективную площадку вместе с заместителем главы округа Мрзабеком Садиновым и директором местного ЖКХ Николаем Ласковских.

Реализация проекта позволит подключить к централизованной системе многоквартирные дома и социальные объекты, что значительно улучшит экологическую обстановку в округе.

Работа по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе идет системно. Сейчас новые очистные сооружения канализации строятся в Упоровском и Юргинском округах. Еще 16 КОС планируется возвести в Тюменской области в рамках концессионных соглашений, заключенных в прошлом году.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркивал, что работа в этом направлении полностью соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:04, просмотров: 140, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте суд отправил в колонию бывшего руководителя отдела продаж автосалона за хищение 10 млн рублей 391
  2. ​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц 369
  3. ​Wi-Fi в парках и ИИ в медицине: власти Тюменской области рассказали о цифровых планах на 2026 год 368
  4. ​В Сургуте начали строить похоронный дом на Тюменском тракте − его откроют до конца 2028 года 353
  5. Российские власти планируют «подрезать» сферы деятельности для самозанятых 333
  6. ​Нужно не закрывать спортивные секции в подвалах, а помогать им в получении более качественных помещений 333
  7. ​Налоговые органы Югры переходят на новую систему работы: что изменится для жителей? 331
  8. ​Почти 90% россиян считают себя счастливыми 330
  9. ​Тюменские психиатры поделились с коллегами из регионов опытом лечения ментальных расстройств 318
  10. ​В Тюменской области выполнили показатели федерального проекта по экономике замкнутого цикла 318
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4431
  2. ​Маленькое напоминание 3338
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 2018
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1899
  5. ​Биометрия: куда идём? 1853
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1745
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1676
  8. ​А если вдруг 1567
  9. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1541
  10. ​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов 1504
  1. ​Когда иначе нельзя 6574
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5526
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4781
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4431
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4353
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4258
  7. ​Что такое хорошо 3999
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3850
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3569
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3470

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика