Бизнес меняет стратегию сбережений на фоне снижения ключевой ставки

Предприниматели формируют новый тренд на инвестиции. Менять стратегию сбережений им приходится из-за снижения ключевой ставки. В последние три года компании, которые размещали средства через простейшие инструменты, например депозиты, зачастую оказывались в выигрыше по сравнению с теми, кто инвестировал в другие направления. По мере повышения ключевой ставки рос и процент по депозиту, принося доход организациям.

Однако сейчас, по словам управляющего директора департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Двоеглазова, ситуация меняется. По прогнозам аналитиков, к концу года ключевая ставка может снизиться до 12% и от прежней доходности по депозитам останутся лишь приятные воспоминания. Теперь компании начали активнее интересоваться ценными бумагами.

Примечательная и статистика от представителя банка: «При том, что почти каждый второй житель страны имеет открытый брокерский счет, на почти 4 млн юрлиц открыто всего 50 тысяч счетов». Этот разрыв говорит о значительном потенциале у нового сберегательного тренда.