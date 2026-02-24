В Тюменской области подвели итоги цифровизации за 2025 год и назвали ключевые направления развития

В 2026 году в Тюменской области сделают акцент на развитии проактивных сервисов и расширении применения искусственного интеллекта. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

«К 2025 году Тюменская область достигла значительных успехов в развитии цифровых сервисов, приложений, программ и услуг. Область занимает лидирующие позиции среди регионов по достижению показателей руководителей цифровой трансформации и отмечена федеральными наградами за вклад в цифровизацию страны и в кибербезопасность, – отметил Станислав Логинов. – В 2026 году сделаем акцент на развитии проактивных сервисов, расширении применения ИИ в различных сферах, совершенствовании существующих ИТ-решений. Цель любых внедряемых нами решений – повысить качество жизни и улучшить взаимодействие государства и гражданина».

В этом году появятся новые ИИ-сервисы в медицинских организациях, а через мессенджер МАХ можно будет подавать заявки на телеконсультацию. Сервис «Телемед 72» доработают для контроля сроков льготных электронных рецептов с возможностью их продления.

Продолжится развитие сервиса «Паводки», его планируют внедрить в МАХ. В «Книгу памяти Тюменской области» добавят сведения о выдающихся современниках и защитниках Отечества.

Для жителей расширят сеть бесплатного Wi-Fi: TyumenFree появится на 60 новых объектах – в парках, скверах, социальных учреждениях и загсах. В рамках проекта УЦН интернет проведут в 21 населенный пункт, где живут более 11 тысяч человек. Камеры на мостах и путепроводах Тюмени подключат к Единому центру хранения данных.

В образовании продолжится развитие цифрового репетитора – в нем появятся задания по английскому языку, физике и информатике. Запущены бесплатные курсы по проектированию беспилотных систем в Центре робототехники. Также стартует программа по обучению работе с мессенджером МАХ.