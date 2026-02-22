В Тюмени подвели итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

В Тюмени состоялось награждение победителей регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. В отборочных мероприятиях, которые проходили с 15 по 18 февраля в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, приняли участие около пяти тысяч студентов и школьников. Соревнования проводились по 102 компетенциям.

По итогам регионального этапа студенты завоевали медали в 79 компетенциях, школьники – в 23. Все обладатели золота продолжат борьбу за выход в финал на межрегиональном отборочном этапе.

«Особая благодарность нашим мудрым экспертам и надежным партнерам. Без вашей поддержки этот праздник мастерства не состоялся бы на таком высоком уровне, – обратилась к участникам директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова. – Тем, кому в этом году чуть-чуть не хватило до пьедестала – не останавливайтесь. Жду вас в 2027 году с новыми идеями и яркими победами. Ребята, которые будут представлять область дальше – мы с вами! Дерзайте, покажите всей стране свое мастерство!»

Участниками церемонии награждения стали компании – индустриальные партнеры чемпионата. Региональный этап проводился при поддержке Министерства образования РФ и правительства Тюменской области. Движение «Профессионалы» является платформой для синхронизации системы среднего профессионального образования и запросов экономики.