​Ко Дню защитника Отечества из Тюмени отправили гуманитарный конвой

В зону СВО из Тюмени отправили гуманитарный конвой с Евангелием и Кораном

Из Тюмени в зону специальной военной операции отправился очередной гуманитарный конвой. Бойцы получат технику, медикаменты, провизию, обмундирование и теплые письма от юных тюменцев. Отправка приурочена ко Дню защитника Отечества, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В церемонии участвовали глава Тюмени Максим Афанасьев, руководитель регионального исполкома Тюменского отделения «Единой России» Ольга Швецова, военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков, представители ветеранских организаций, активисты «Молодой гвардии» и студенты.

Духовную поддержку участникам оказали представители традиционных конфессий. Настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Александр передал командиру, сопровождающему конвой, Евангелие и напрестольный крест. Имам-хатыб Руслан Сатрутдинов (Сулейман хазрат) передал Коран на русском и арабском языках, а также шамаиль с сурой «Ясин».

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Ольга Швецова отметила: «Мы всегда помним о наших героях. С первых дней начала СВО гуманитарные грузы уходили и продолжают уходить ежемесячно. Тюменским парням на фронт, пострадавшим жителям только от реготделения доставили уже 683 тонны помощи».

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что члены Тюменского регионального отделения «Единой России» в Год защитника Отечества и Год героев собрали и отправили 602 тонны гуманитарных грузов.


