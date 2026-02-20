16+
​Спортсмены со всей страны едут в Югру

На XIII Югорский лыжный марафон зарегистрировались больше двух тысяч человек

Предоставлено ВТБ

Уже более 2 000 участников зарегистрировались на XIII Югорский лыжный марафон, он входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России. Наибольшим интересом пользуется дистанция в 5 км и гонка свободным стилем.

Соревнования пройдут 4 и 5 апреля в Ханты-Мансийске. С момента старта регистрации заявки подали любители лыжного спорта из 37 регионов страны. Наибольшая доля участников приходится на Москву, Московскую, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Томскую области, ЯНАО, Пермский край и Югру.

«Мы сохранили размер призового фонда в 2,5 млн рублей, предполагающий одни из самых крупных призовых наград в массовых мероприятиях», – отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

«С каждым годом мы поднимаем планку в организации Югорского лыжного марафона и внимания к участникам. Впервые за 13 лет проведения хотим зафиксировать эмблему этого яркого события, которую представляем в этом году на медалях финишёров. В сердцевину поместили букву «Ю», а к ней направили стрелки, символизирующие движение, единение и традиционный орнамент северных народов «оленьи рога» – он означает успех и процветание», – прокомментировал олимпийский чемпион, директор марафона Евгений Дементьев.


Сегодня в 08:55, просмотров: 136, комментариев: 0
