​Алгоритмы и авантюры: как нейросети формируют «великих комбинаторов»

Автономные ИТ-агентыв ближайшие годы освободят ресурсы хакеров

​Алгоритмы и авантюры: как нейросети формируют «великих комбинаторов»
Сгенерировано нейросетью

Автономные ИТ-агенты на базе технологий искусственного интеллекта в ближайшие годы освободят ресурсы хакеров и поспособствуют появлению «великих комбинаторов». Об этом в аналитическом обзоре «Безопасность в банке будущего» рассказал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ. Обзор подготовлен к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах».

Одним из основных технологических трендов на ближайшие несколько лет станет активное развитие нейросетевых агентов, способных самостоятельно инициировать те или иные решения и выполнять действия для достижения заданных целей. Развитие больших языковых моделей обеспечит создание целых мультиагентных систем, в которых большое число таких агентов будут взаимодействовать между собой для выполнения поставленных задач.

«Совершенствование мультиагентных систем будет способствовать кратному росту скорости поиска уязвимостей», — отмечает топ-менеджер банка. При этом Вадим Кулик добавляет, что на стороне защиты развитие станет аналогичным: будут специалисты, выстраивающие периметр защиты на стратегическом уровне, а вся механическая рутинная работа, в том числе написание кода, будет автоматизирована с помощью ИИ-агентов.


Сегодня в 11:26, просмотров: 68, комментариев: 0
Яндекс.Метрика