Повышающий коэффициент за воду без счетчиков вырос с 1 января 2026 года: юристы объяснили, как избежать переплаты

Установка счетчика — самый простой способ контролировать оплату за потребление воды, однако решающим фактором в каждом случае остается техническая возможность монтажа прибора учета. Об этом РБК рассказал юрист, эксперт в сфере ЖКХ Антон Трефилов.

Он напомнил, что повышающий коэффициент при расчете платы за водоснабжение применяют, если счетчик не установлен. С 1 января 2026 года коэффициент к нормативу потребления увеличили с 1,5 до 2, а в перспективе он вырастет до 3. «Это не «мошенническая схема» УК, а федеральная мера, чтобы стимулировать установку приборов учета», — пояснил Трефилов.

Юрист отметил, что при отсутствии возможности поставить счетчик не во всех случаях управляющая компания имеет право применять повышающий коэффициент. В качестве примеров он назвал жилье, относящееся к аварийному или ветхому фонду, а также ситуацию, когда прибор учета вышел из строя и находится в процессе замены. При этом ключевым аргументом, по его словам, является техническая невозможность установки счетчика. «Если в вашей квартире нельзя установить счетчик из-за состояния труб, конструкции стояков и т.д., это должен подтвердить акт обследования, составленный УК. Если такого акта нет — требуйте его составить», — сказал Трефилов.

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев обратил внимание, что при неработоспособности счетчика повышающий коэффициент начнут применять по истечении трех месяцев после того, как прибор вышел из строя. Он посоветовал следить за работоспособностью счетчика и сроком поверки, а при некорректных показаниях своевременно заниматься заменой, чтобы избежать начисления повышающего коэффициента.

Если есть основания считать сумму в квитанции неправильной, Трефилов рекомендовал оспорить норматив потребления: уточнить в УК, на основании какого документа он применен, найти документ и сверить показатели. По его словам, если управляющая компания использует норматив выше установленного в регионе, это является нарушением.

При нарушении процедуры начисления со стороны УК эксперт посоветовал направлять жалобы в региональную госжилинспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. В обращении следует указать дату квитанции, название УК и какой коэффициент, по мнению потребителя, применили незаконно. «Да, коэффициент — федеральная мера, но его применение должно быть индивидуальным», — заключил юрист.