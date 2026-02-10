В Москве состоится конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion

Российские ученые, представители власти и бизнеса встретятся на конференции по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. Мероприятие пройдет 8–9 апреля 2026 года в Москве в инновационном кластере «Ломоносов». Регистрация участников и представителей СМИ уже началась.

На повестке — ИИ-агенты, управление данными, модели ИИ нового поколения, рекомендательные системы, ИИ-трансформация бизнеса, робототехника, применение искусственного интеллекта в кибербезопасности, а также актуальные исследования в области работы с данными в мире.

В рамках конференции наградят победителей соревнования по машинному обучению. Конкурс пройдет с 9 февраля по 30 марта 2026 года, участие в нем могут принять и югорские компании. Призовой фонд составляет 3 млн рублей. В дни конференции пройдет церемония вручения премии Data Fusion Awards, направленной на продвижение технологий работы с данными и ИИ, а также награждение победителей конкурса научных статей «Научный прорыв года в ИИ» от Института ИИ МГУ и ВТБ.

Среди ключевых тематик — новые алгоритмы, методы оптимизации, подходы к обучению и активации нейросетей, исследования в области нейроморфных вычислений. В прошлом году конференцию Data Fusion посетили свыше 2700 человек. Состоялись выступления более 300 спикеров, среди которых Председатель Правительства России Михаил Мишустин, председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина.