Штрафы за сжигание чучела Масленицы: ОП РФ предупредила о наказании до 400 тысяч рублей

Член Общественной палаты РФ предупредил россиян о штрафах до 400 тысяч за «неправильное» сжигание Масленицы

Фото администрации Сургута

Нарушение правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы может обернуться штрафом до 400 тысяч рублей. Об этом россиян предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, сообщает Lenta.ru.

Масленичная неделя в этом году пройдет с 16 по 22 февраля. По словам Машарова, если чучело жгли с нарушениями, но обошлось без пострадавших, физлицу грозит штраф 5-15 тысяч рублей, должностному лицу — 20-30 тысяч, индивидуальному предпринимателю — 40-60 тысяч, юрлицу — 300-400 тысяч рублей. Он уточнил, что за первое подобное нарушение могут ограничиться предупреждением.

Если сжигание чучела привело к пожару и люди пострадали, суммы возрастают: 40-50 тысяч рублей для физических лиц, 80-100 тысяч — для должностных, 90-110 тысяч — для ИП и до 800 тысяч — для организаций. В случае, если пожар приведет к жертвам, организатора мероприятия оштрафуют на сумму до 2 млн рублей, а работу ИП или юрлица приостановят на срок до 90 дней. Также, при признании физлица виновным, по статье 118 УК РФ ему могут назначить штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет или арест до полугода.

Машаров порекомендовал при сжигании чучела за городом или на даче соблюдать расстояния: не менее 50 метров от зданий и построек, 100 метров от хвойных деревьев и 30 метров — от лиственных. Кроме того, важно очистить территорию в радиусе 10 метров от костра от горючих материалов. По его словам, костер нельзя разводить в ветреную погоду и в местах, где действует особый противопожарный режим. «После сожжения чучела очаг должен быть засыпан землей, песком или залито водой до полного прекращения горения», — заключил он.


Сегодня в 16:34, просмотров: 83, комментариев: 0
