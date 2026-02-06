Снижение цен на нефть скажется на курсе доллара

Курс российской валюты в первом квартале этого года может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость. А пара юань — рубль способна опуститься к отметке 12 с текущих уровней около 11. Основным негативным фактором стало резкое снижение цен на нефть. Средняя цена российской нефти по итогам декабря составила 39,18 долларов за баррель.

«Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортёров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в 1 квартале 2026 года курс может достигнуть отметки 85 рублей за доллар», – говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.