В России появились новости о переходе на новую систему высшего образования с 1 сентября. Это оказалось не так

Россия не откажется от бакалавриата и магистратуры с 1 сентября 2026 года

Фото Freepik

Переход всей системы высшего образования России на обновленную модель с 1 сентября 2026 года не планируется. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).

«Информация о том, что с 1 сентября вся система высшего образования якобы переходит на новую модель, не соответствует действительности», — заявила Горячева.

Она уточнила, что речь не идет об одновременной отмене бакалавриата и магистратуры во всех вузах. По словам депутата, изменения предполагают поэтапное расширение пилотной программы, которая уже реализуется в ограниченном числе университетов, чтобы реформы не стали неожиданностью для образовательной системы.

В ночь на 29 января в СМИ появились сообщения о том, что форматы «бакалавр» и «магистр» якобы будут отменены в российских вузах с 1 сентября и заменены базовым и специализированным высшим образованием.

Горячева пояснила, что новая модель предусматривает базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет в зависимости от специальности, а также специализированное высшее образование сроком от одного до трех лет — фактически обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими направлениями.


29 января в 14:56, просмотров: 1057, комментариев: 0
