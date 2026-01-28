16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,5519   EUR  90,9329  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?

Да, все без исключения трансляции, если смогу 5.3%

Да, выборочно соревнования 26.5%

Да, церемонию открытия и закрытия 29.5%

Нет 38.6%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Мобильный банкинг в тренде: рост пользователей на 21% за год

Число пользователей финансовых приложений в России выросло на 21%

​Мобильный банкинг в тренде: рост пользователей на 21% за год
Александр Щербак

В 2025 году число пользователей финансовых приложений стало больше на 21%. При этом дневная аудитория за год увеличилась более чем на треть, а время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.

Среди причин растущей популярности мобильного банкинга — расширение функционала приложений: биометрические сервисы, самоограничения. Продолжается и пилотный проект открытого банкинга, его тестируют ВТБ, Т-банк и Альфа-банк. Их клиенты получили возможность в одном приложении просматривать баланс по депозитам, историю операций. В ближайшее время проект будет расширен почти до 1 млн человек. Также онлайн-банкинг развивается в российском мессенджере МАХ. При ограничении связи, что случается теперь чаще, ключевые операции доступны прямо в чате: баланс, переводы, оплата счетов, пополнение мобильных, выбор кешбэка и подключение уведомлений.

Топ-менеджер ВТБ Алексей Курзяков отмечает, что банковские игроки стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Но есть и примеры развития универсальных приложений в партнерстве с сервисами и поставщиками.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:44, просмотров: 153, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В России — рекордный рост интереса к серебру 675
  2. Жизнь молодой югорчанки висела на волоске — медики отправили ее в Москву на пересадку печени 394
  3. На суде против Алексея Шипилова обвинение представило купюры, которые, по версии следствия, и были взяткой 386
  4. ​Предлагаемая зарплата в ХМАО выросла на 35% за три года 366
  5. ​А пока прощания по полчаса: новый ритуальный зал в Сургуте планируют открыть не раньше конца 2028 года 364
  6. В Югре ребенок получил 100 тысяч рублей компенсации за травму на детской площадке 323
  7. ​Департамент образования Сургута отметил 60-летний юбилей 312
  8. В Югре силовики провели масштабные рейды, по итогам которых выписали 350 протоколов за нарушение миграционных законов 292
  9. Россию на Олимпиаде-2026 представят 13 спортсменов — список 283
  10. ​В детсадах Сургута могут ввести группы с 13-14-часовым пребыванием 240
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5662
  2. ​Чипнут всех 3912
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3011
  4. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2288
  5. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2265
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 января? // АФИША 2209
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2178
  8. Эксперты рассказали, что +12 градусов в салоне автобуса — это норма (но ниже уже нельзя). И объяснили, почему так 1940
  9. Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира на поддержку Палестины — президент 1938
  10. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 1922
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7363
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6494
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6340
  4. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6262
  5. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 6166
  6. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6140
  7. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5966
  8. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5662
  9. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5323
  10. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 5170

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика