Число пользователей финансовых приложений в России выросло на 21%

В 2025 году число пользователей финансовых приложений стало больше на 21%. При этом дневная аудитория за год увеличилась более чем на треть, а время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.

Среди причин растущей популярности мобильного банкинга — расширение функционала приложений: биометрические сервисы, самоограничения. Продолжается и пилотный проект открытого банкинга, его тестируют ВТБ, Т-банк и Альфа-банк. Их клиенты получили возможность в одном приложении просматривать баланс по депозитам, историю операций. В ближайшее время проект будет расширен почти до 1 млн человек. Также онлайн-банкинг развивается в российском мессенджере МАХ. При ограничении связи, что случается теперь чаще, ключевые операции доступны прямо в чате: баланс, переводы, оплата счетов, пополнение мобильных, выбор кешбэка и подключение уведомлений.

Топ-менеджер ВТБ Алексей Курзяков отмечает, что банковские игроки стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Но есть и примеры развития универсальных приложений в партнерстве с сервисами и поставщиками.