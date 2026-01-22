У россиян выросли расходы на автомобили

В прошлом году россияне значительно увеличили расходы на содержание своих автомобилей. Траты на АЗС, автомойках и СТО выросли в среднем на 46%, а число оплат на 41% по сравнению с 2024 годом. Средний чек в этих категориях составил 1,3 тыс. рублей, увеличившись на 4%. Такую статистику получили в ВТБ.

Традиционно самая большая сумма трат пришлась на АЗС. В прошлом году на заправках клиенты банка потратили 226 млрд рублей, что на 45% выше трат 2024 года. Число транзакций выросло на треть (до 158 млн покупок), при этом средний чек – только на 7%, до 1,4 тыс. рублей.

В автосервисах потратили на 55% больше, а число оплат увеличилось на 43%. Расходы на автомойках также выросли на 70%.