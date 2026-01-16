16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,5280   EUR  91,8123  

Новости

Больше новостей
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Больше опросов

Telegram в России блокировать пока не собираются — депутат ГД

Депутат Госдумы заявил о том, что полная блокировка Telegram не грозит

Telegram в России блокировать пока не собираются — депутат ГД
Фото Freepik

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил, что полной блокировки Telegram в России не ожидается, поскольку мессенджер «достаточно эффективно взаимодействует» с властями страны. Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

Парламентарий отметил, что, по его оценке, «за судьбу Telegram можно не беспокоиться», отвечая на вопрос о том, продолжит ли сервис работу в России.

При этом Свинцов ранее высказывал мнение, что WhatsApp в России может быть «окончательно заблокирован» в 2026 году, назвав такое решение «обоснованным» в год выборов в Госдуму.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:46, просмотров: 145, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школьники и родители, внимание: в Сургуте изменились критерии актировок // КАРТОЧКИ 427
  2. Почти две тысячи сургутян обратились в травматологию в начале январе 329
  3. Промышленные предприятия в Югре за год получили от округа 800 млн рублей на развитие 326
  4. ​Депутатам Думы Сургута за год поступило почти тысяча обращений от горожан 292
  5. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 288
  6. В Сургуте дольщик пытался шантажом получить квартиру ценой в 13 млн рублей, и в итоге попал под уголовку 281
  7. Регионы УрФО в 2025 году в 20 раз увеличили расходы на выдворение иностранцев 248
  8. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 246
  9. НКО Югры получат около 18 млн рублей из фонда президентских грантов на свои проекты 240
  10. ​На бульваре «Четыре сезона» в Сургуте появятся новое освещение, урны и скамейки 224
  1. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 3706
  2. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 3050
  3. ​Какие профессии будут востребованы в 2026 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2244
  4. ​Почти 200 человек обратились в Кардиоцентр Сургута в первую неделю 2026 года 2144
  5. ​В Сургуте у 11-летней девочки случайно обнаружили опасный порок сердца 2042
  6. Актировка: 1-11 класс второй смены 1996
  7. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 1943
  8. СИА-ПРЕСС 2025. Песня года. Любовь и поезда 1893
  9. ​В Сургуте по-новогоднему украсили дворы в 11 микрорайонах 1849
  10. ​Почему зимой нельзя мыть руки горячей водой – объясняет эксперт 1752
  1. ​Без души, но в чартах 9863
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8280
  3. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 6420
  4. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6254
  5. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5450
  6. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5420
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5382
  8. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5180
  9. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5077
  10. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 4854

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика