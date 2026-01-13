16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,7913   EUR  91,9668  

Новости

Больше новостей
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

​Генпрокуратура РФ продолжит изымать имущество у коррупционеров

Власти РФ продолжат изымать у чиновников имущество, полученное коррупционным путем

​Генпрокуратура РФ продолжит изымать имущество у коррупционеров
Фото: Генпрокуратура РФ / vk.com

В России продолжат изымать имущество, приобретенное чиновниками коррупционным путем. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры, сообщает РБК.

«Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали у отдельных граждан иллюзию недосягаемости для правосудия. В этом контексте еще много предстоит сделать для возмещения, причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба, лишения их денег и имущества, полученных преступным путем», ‒ заявил глава надзорного ведомства.

Гуцан отметил, что в условиях усложнения общественных процессов роль прокуратуры заметно возрастает. В результате работы ведомства, по его данным, удалось восстановить права более миллиона граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей. Также он подчеркнул работу прокуратуры по защите прав несовершеннолетних, соблюдению трудового законодательства, контролю цен на жизненно важные товары и вопросам качества и стоимости услуг ЖКХ.

Отдельно генеральный прокурор обратил внимание на взаимодействие с бизнесом. Регулярные приемы предпринимателей и развитие каналов обратной связи, по его словам, помогают снижать административные барьеры, исключать излишние расходы и создавать условия для развития частного сектора и инвестиций.

Напомним, ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил к июню подготовить обзор судебной практики по делам о противодействии коррупции и обращению в доход государства имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционных ограничений.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:29, просмотров: 71, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 2196
  2. В Сургуте горел ресторан «Хурма». Посетителей эвакуировали 906
  3. На трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском загорелся бензовоз — дорога перекрыта 807
  4. МВД России подготовило поправки в правила сдачи экзаменов на права. Будут и ужесточения, и послабления 629
  5. В 2026 году россиян ждут несколько трехдневных выходных 561
  6. Почти 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сургута за новогодние каникулы 261
  7. Актировка: 1-11 класс второй смены 257
  8. ​За праздники врачи Сургута выполнили четыре экстренные операции на открытом сердце 242
  9. ​Подрядчики Сургута получили 240 замечаний за плохую уборку улиц в новогодние праздники 233
  10. ​Вандализм в праздники: жители Сургута разгромили около 15 общественных туалетов 217
  1. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3976
  2. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 3271
  3. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3040
  4. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 2907
  5. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2882
  6. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2705
  7. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 2481
  8. Итоги 2025. Потери года 2399
  9. СИА-ПРЕСС 2025. Слово года. Зумер 2372
  10. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2289
  1. ​Без души, но в чартах 8765
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 7736
  3. ​Заключение 6476
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 5881
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 5604
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5008
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4885
  8. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 4867
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 4823
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4650

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика