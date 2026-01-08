Госдума планирует еще осложнить жизнь мигрантов в 2026 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке нескольких законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики в России. По его словам, среди предлагаемых изменений — сокращение срока обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, прибывших в страну более чем на три месяца, с 90 до 30 дней. Нововведение вступит в силу в случае принятия соответствующих законов.

Как уточнил Володин в своем Telegram-канале, медицинские учреждения планируется обязать передавать в МВД информацию о выданных заключениях. В случае выявления инфекционного заболевания медорганизации должны будут уведомлять Роспотребнадзор для последующего принятия мер, включая депортацию.

Также предлагается установить административную ответственность за уклонение от прохождения медосвидетельствования — штраф и возможное выдворение из страны по решению суда.

Кроме того, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и распространение официальных документов, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний. Володин отметил, что предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности.