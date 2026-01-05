В России увеличат число вузов с льготами на платное обучение для многодетных семей

16+
​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов

​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов
Фото: ru.freepik.com

В России планируют расширить список вузов, которые предоставляют скидки на платное обучение детям из многодетных семей. Соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Мера рассчитана на период с 2025 по 2030 годы. Она направлена на то, чтобы увеличить число образовательных организаций высшего образования, где студенты из многодетных семей смогут учиться на платной основе на льготных условиях.

За реализацию инициативы будут отвечать Минобрнауки РФ и федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся вузы. Также предусмотрена подготовка методических рекомендаций для образовательных организаций.

Напоминаем, в России с 2026 года начнут действовать новые меры поддержки семей с детьми, включая семейные налоговые выплаты с возвратом части уплаченного НДФЛ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии по итогам года.


Сегодня в 12:54
