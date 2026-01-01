16+
​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое

Что в России подорожало с 1 января 2026 года

Фото Freepik

С 1 января 2026 года в России вступили в силу изменения, которые приводят к росту ряда платежей и цен — от автомобильных сборов и топлива до отдельных товаров и услуг, пишет РБК.

В автомобильной сфере выросли акцизы на новые легковые автомобили (в среднем на 5%) в зависимости от мощности двигателя. Одновременно увеличился утилизационный сбор для автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. Индексация составила 10–25%: в частности, для нового автомобиля с мощностью 160–190 л.с. и объемом 1–2 л сбор, как указано в материале, вырос с 750 тыс. до 900 тыс. рублей.

Подорожало горючее: акцизы на бензин пятого класса и дизельное топливо увеличились примерно на 5%. В пересчете на литр это означает рост акциза на 0,6–0,9 рубля. Также ожидается повышение стоимости техосмотра: в среднем по стране рост оценивается около 9,7%, при этом в отдельных регионах тарифы меняются по-разному.

В сфере ЖКХ с 1 января тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышены на 1,7% для всех регионов. Отдельно отмечается рост платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в Москве: с 1 января она увеличилась на 15% для большинства категорий домов, с установлением новых базовых ставок в зависимости от наличия лифта и мусоропровода.

С 1 января выросли акцизы на ряд напитков и табачной продукции. Акциз на безалкогольные сладкие напитки увеличился с 10 до 11 рублей за литр, акцизы на сидр, пуаре, медовуху и пиво (кроме крепкого) поднялись с 30 до 33 рублей за литр, для крепкого пива акциз вырос с 56 до 62 рублей. Акциз на крепкий алкоголь увеличен с 740 до 824 рублей за литр безводного этилового спирта. Также повышены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь: водка — с 349 до 409 рублей за 0,5 л, коньяк — с 651 до 755 рублей.

Увеличились минимальные ставки акцизов на сигареты, что ведет к росту минимальной розничной цены пачки с 135 до 153 рублей, при этом сигареты, произведенные или ввезенные до 31 декабря 2025 года, можно продавать по 135 рублей до конца марта. Кроме того, повышены минимальные цены на жидкости для вейпов — отдельно для флаконов, картриджей и одноразовых систем.

В туристической сфере с 1 января в ряде городов впервые начал взиматься туристический налог с проживающих, как правило, в размере 1–2% от стоимости размещения, но не менее 100 рублей в сутки. Также в отдельных городах повышаются ставки ранее введенного туристического налога.

Кроме того, с начала 2026 года у части абонентов подорожали услуги мобильной связи и интернета: в материале приводятся примеры корректировок на архивных тарифах у отдельных операторов, а также изменения условий безлимитного интернета у одного из операторов.


Сегодня в 17:23
