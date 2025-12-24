Тюменцы выбрали пять сел и деревень для первоочередного подключения к интернету

Село Гилево в Ярковском районе станет одним из первых претендентов на подключение к интернету в 2026 году. Оно набрало 460 голосов жителей и возглавило итоги народного голосования в Тюменской области.

Всего с сентября тюменцы оставили более 2200 голосов за почти двести отдаленных сел и деревень. Программа «Устранение цифрового неравенства» позволяет самим жителям решать, где в первую очередь появится связь.

Пять сел-лидеров, определенных голосованием: Гилево (Ярковский район) – 460 голосов, Надцы (Тобольский район) – 176 голосов, Алга (Тобольский район) – 149 голосов, Кулига (Тюменский район) – 137 голосов, Елань (Тюменский район) – 103 голоса.

«В 2026 году проведут замеры уровня сигнала сотовой связи в населенных пунктах, которые приняли участие в голосовании и были выбраны для подключения интернета. Если в населенном пункте уже ловит мобильная связь или его планируют подключить к интернету по другим госпрограммам, такой населенный пункт исключат из списка на подключение по программе «Устранение цифрового неравенства». Его место займет следующий населенный пункт в очереди», – рассказали в департаменте цифрового развития Тюменской области.

Программа работает в регионе с 2021 года. За это время к интернету подключили уже 122 малых населенных пункта.