Александр Моор анонсировал строительство школы и детсада в районе озера Алебашево

Строительство новой школы и детского сада в заречной части Тюмени начнется сразу после новогодних праздников. Объекты возведут в районе озера Алебашево, где активно ведется жилая застройка.

Решение о строительстве принято после обращения жителей 5-го Заречного микрорайона на прямой линии губернатора Александра Моора в октябре. «Мы сразу же взяли запрос в работу», – отметил глава региона.

Для реализации проекта подписано трехстороннее соглашение между правительством Тюменской области, администрацией города Тюмени и несколькими строительными компаниями.

Проект будет реализован в два этапа. Помимо школы и детского сада, в будущем в микрорайоне планируется построить школу искусств. Это продолжает активное развитие социальной инфраструктуры в регионе.

Напомним, что только в 2025 году в Тюменской области было открыто и введено в эксплуатацию после капремонта пять школ в пяти муниципальных округах, два детских сада, школа-сад в поселке Московском и новый учебно-лабораторный корпус Тюменского государственного университета. Завершена реконструкция спортивного комплекса «Олимпия», где созданы условия для занятий спортом в том числе для ветеранов СВО, а в Тобольске началось строительство концертного зала.

Новые объекты в заречной части Тюмени призваны решить проблему нехватки учебных мест в активно растущем микрорайоне и обеспечить комфортные условия для семей с детьми.