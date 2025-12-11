Почти 600 тюменцев в 2025 году получили по 350 тысяч на старт бизнеса

Программа социальных контрактов в Тюменской области набирает обороты: с начала 2025 года почти 600 жителей региона получили по 350 тысяч рублей на открытие своего дела.

Такие данные привели на церемонии награждения победителей III Регионального конкурса «Лучшие практики реализации социальных контрактов». В этом году лучшими стали 18 предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств.

«Социальный контракт – это стартовая помощь для малоимущих граждан. Для развития индивидуальной предпринимательской деятельности размер такой помощи составляет 350 тысяч рублей. Мы с этим механизмом работаем не первый год и он уже доказал свою эффективность. В этом году заключено уже почти 600 социальных контрактов, самым популярным направлением стало развитие индивидуальной предпринимательской деятельности», – отметила заместитель директора департамента социального развития региона Ирина Ожогина.

Кто победил:

В номинации для бизнеса в сфере красоты лучшей стала мастер из Тюмени Яна Волкова.

Среди других видов предпринимательства первое место занял тюменец Арон Погребинский.

В категории «Личное подсобное хозяйство» победила Тамара Алексеева из Ярковского округа.

Программа социальных контрактов – это адресная помощь малоимущим семьям и гражданам. Помимо стартового капитала для бизнеса, контракт можно получить на поиск работы, переобучение или ведение подсобного хозяйства. Власти региона проводят такие конкурсы, чтобы отметить самых успешных участников программы и показать её реальные результаты другим потенциальным получателям помощи.