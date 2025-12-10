Состоялась премьера фильма о Тобольском пехотном полке

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил установить обелиск на местах сражений Тобольского пехотного полка. Инициатива была выдвинута после премьерного показа документального фильма о подвиге воинского подразделения, которое отличилось во время обороны Севастополя в Крымскую войну.

«Предложил всем вместе подумать о создании обелиска на местах сражений легендарного Тобольского пехотного полка. Это память, которую мы должны бережно передать будущим поколениям», – заявил губернатор.

Александр Моор напомнил, что год назад в беседе с журналистами прозвучала идея о необходимости вернуть память об этом полке. Снятый фильм стал первым шагом в этом направлении. В картине использованы редкие архивные материалы, съёмки велись в местах дислокации и службы полка, а эпизоды боевых действий воссоздавались с участием курсантов и исторических клубов.

«Их стойкость спасла сотни жизней. В самые тяжелые дни обороны Севастополя бойцы держали позиции, поддерживали друг друга, выполняли приказ до конца. Долгое время эти истории оставались в тени», – отметил глава региона.

На премьерном показе присутствовали участники образовательного проекта для военнослужащих СВО «Боевой кадровый резерв». Губернатор провёл параллель между историческим полком и современным полком «Тобол», который выполняет задачи в зоне специальной военной операции, подчеркнув преемственность мужества и верности долгу.

Фильм впервые представил широкой аудитории музей истории Тобольского полка, где хранятся уникальные документы, сохранённые потомками офицеров.