​В России выросло число коррупционных преступлений и увольнений чиновников из-за утраты доверия

В России с начала 2025 года зарегистрировано более 36 тыс. уголовных дел коррупционной направленности. Это выше среднего показателя за последние пять лет, который составлял около 35 тыс. дел. Об этом сообщил Генеральный прокурор России Александр Гуцан, пишет «КоммерсантЪ».

Большинство расследуемых преступлений относятся к взяточничеству и коммерческому подкупу, мошенничеству, растрате, а также злоупотреблению и превышению должностных полномочий. Всего по этим делам к ответственности привлекли порядка 17 тыс. человек. За первое полугодие 2025 года на скамью подсудимых отправили более 670 участников организованных групп и преступных сообществ.

По словам генпрокурора, около 60% всех коррупционных преступлений составляют взятки, средний размер которых достигает 1 млн рублей. При этом, отметил он, предметом взятки «служит все то, что на текущий момент пользуется спросом». «В качестве необычных могу привести примеры взяток в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса», — сказал глава надзорного ведомства.

Гуцан также сообщил о росте числа увольнений государственных служащих по причине утраты доверия. С начала года с этой формулировкой были уволены более 700 чиновников.