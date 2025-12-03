Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в магазинах Китая с 2026 года

Россияне смогут рассчитываться в магазинах Китая по QR. О планах по расширению популярного сервиса на ключевой азиатский рынок сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» в рамках 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Сегодня такой QR-код уже работает в ряде стран. Следующий важный для нас рынок – это Китай. Мы над этим работаем. Надеемся, что в 2026 году мы сумеем эту задачу тоже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику», — отметил Андрей Костин.

Рост туристического потока между странами связан с безвизовым режимом. Недавно появилась технология оплаты по QR-коду во Вьетнаме, используя локальную платежную инфраструктуру. «Мы использовали свою инфраструктуру, сумели состыковать российский QR-код и VietQR… и у нас более, по-моему, 3 000 точек по Вьетнаму. Наверное, требуется больше еще, и мы будем в этом плане дальше работать», — сказал Андрей Костин.