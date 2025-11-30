Студенты Тюменской области завоевали девять наград на всероссийском фестивале в Казани

Сборная Тюменской области впервые в истории завоевала победу в номинации «Прорыв года» в общекомандном зачете на фестивале «Российская студенческая весна». Мероприятие прошло в Казани под слоганом «Студвесна. Весна всегда» с участием 2100 студентов из 82 регионов страны.

«Очень болели за наших ребят на Российской студенческой весне и они оправдали ожидания. Молодежь Тюменской области талантлива, креативна, целеустремленна и готова работать на результат. Будем и в дальнейшем создавать условия для новых побед наших творческих студентов», – отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Девять творческих работ региона отмечены дипломами лауреатов различных степеней:

Театр-танца «Проспект» (ТИУ) – два первых места за композиции «Сердце. Мужское» и «Вершина»

Студия хореографии Нефтегазового института ТИУ – первое место в номинации «Театр малых форм»

Стиль-студия «Кружева» (ТИУ) – первое и третье место в номинации «Мода»

Екатерина и Кирилл Скидан (ТюмГУ) – победа в категории «Короткометражный фильм»

Специальные призы получили Татьяна Угрюмова за графический дизайн и Роман Мартюченко за художественную фотографию.

Победа в номинации «Прорыв года» и многочисленные награды в творческих категориях подтвердили высокий уровень подготовки тюменских студентов и эффективность региональной системы поддержки молодежных талантов.