«Единая Россия» в Тюменской области подвела итоги года и обновила руководящие органы

На Конференции тюменского отделения «Единой России» обновили состав регионального политического совета партии и президиума регионального политсовета. Плановая ротация проводится ежегодно, при этом состав меняется не менее чем на 10%.

В новый президиум регионального политсовета вошли руководитель общественной организации участников СВО «Держава» Олег Ямпольский и руководитель депутатской фракции «Единой России» в Думе Тюменского муниципального округа Елена Дремина.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, участвовавший в конференции, поздравил коллег с избранием. Глава региона поблагодарил однопартийцев за достигнутые результаты:

«Мы добились впечатляющих результатов на муниципальных выборах. В Единый день голосования наши кандидаты получили 349 из 374 мандатов — это свыше 93%. Очередная уверенная победа».

Глава региона добавил: «Продолжили оказывать помощь участникам СВО и их близким. Общими силами мы собрали и отправили 602 тонны гуманитарных грузов. В Год защитника Отечества и Год героев активно участвовали в патриотических акциях, мероприятиях по сохранению исторической памяти».