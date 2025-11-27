Губернатор представил депутатам итоги 2025 года, сообщив о росте инвестиций

Объём инвестиций в основной капитал Тюменской области вырос почти на 19% по сравнению с 2024 годом. Данные губернатор Александр Моор привёл в своём послании депутатам областной Думы, определяя стратегические ориентиры развития региона.

«Главное, мы не дрогнули, не отступили, не сдали ни одной ключевой позиции. Мы продолжаем наше развитие в рамках консервативного подхода, разумно используем накопленные преимущества. Твердо следуем обозначенным долгосрочным приоритетам. Перед трудностями не пасуем», – заявил глава региона.

Губернатор констатировал, что интегральный индекс промышленного производства за 9 месяцев 2025 года снизился на 2%, отметив, что были и более пессимистичные прогнозы. При этом он выделил, что в ответ на вызовы демонстрируют рост критически важные отрасли.

«Впрочем, такая ситуация характерна не только для нашего региона. Мы видим объективное снижение в отдельных секторах, но есть критически важные отрасли экономики, где, наоборот, в ответ на вызовы идет рост, иногда и достаточно высокий», – подчеркнул Александр Моор.

За январь-сентябрь 2025 года в области были признаны реализованными 83 инвестиционных проекта на сумму более 17 миллиардов рублей. Кроме того, в областной реестр было включено 211 новых проектов с планируемым объёмом инвестиций в 61 миллиард рублей. По количеству проектов Тюменская область вошла в первую десятку российских регионов.

Завершая выступление, губернатор сформулировал ключевой тезис. «Я готов назвать то чувство, с которым смотрю в будущее. Это надежность. Созвучное с ним слово – «надежда». Настоящая надежда есть только тогда, когда есть надежность. Тюмень надежна. Она не подведет ни себя, ни наших предков, ни наших потомков, ни нашу большую страну. Наши судьбы сплетены прочно. Свой выбор мы сделали», – обратился к жителям Александр Моор.