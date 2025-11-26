Игровую площадку в тобольской Ершовке построят в 2026 году

В микрорайоне Ершовка Тобольска в 2026 году появится многофункциональная игровая площадка. Поручение проработать вопрос с благоустройством губернатор Александр Моор дал после приема граждан, который провел полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Инициатива исходила от жителей. От имени тоболяков с просьбой об обустройстве зоны для отдыха выступила Наталья Полуянова. «Большое количество детей живет, микрорайон удаленный, хочется разнообразить спортивную жизнь детям», – пояснила женщина.

«Сами жители выступили с инициативным проектом об обустройстве на этой территории многофункциональной игровой площадки», – уточнил глава региона.

В микрорайоне проживает около тысячи человек, и место для семейного досуга там отсутствует.

«Организуем такую территорию, чтобы на ней было комфортно и полезно проводить время всей семьёй. Оборудуем футбольную, детскую и волейбольную площадки, беговые дорожки», – пообещал Александр Моор в своём телеграм-канале.

Губернатор взял выполнение поручения на личный контроль. Работы по созданию спортивно-игрового кластера запланированы на 2026 год.