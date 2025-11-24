16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Российское правительство готово снизить требования по локализации такси для частников

Требования к локализации машин такси для частников могут ослабить

Российское правительство готово снизить требования по локализации такси для частников
Фото Freepik

Правительство России поддержало законопроект, который позволит частным водителям такси работать на личных автомобилях, не соответствующих требованиям по локализации, пишет «КоммерсантЪ». По словам одного из собеседников, такое решение призвано «обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации».

При этом кабмину поручено дополнительно прописать критерии установления квот, а также уточнить понятия «региональная квота» и «нераспределенный объем квот».

Закон о локализации такси вступает в силу 1 марта 2026 года. С этого момента в отраслевом реестре смогут регистрироваться только автомобили из утвержденного перечня. Сейчас в него включены 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Поправки к закону были внесены депутатами в Госдуму в конце октября. Предложено разрешить водителям, оформленным как физические лица, вносить в региональный реестр такси свои личные автомобили, не подпадающие под требования локализации. Для таких машин планируется установить квоту в размере 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте автомобилей такси на начало года.

Предполагается, что расчет квоты будет вестись исходя из числа водителей в регионе за предшествующий год, а оценку показателей возьмет на себя Минтранс. Планируемый срок действия механизма — до 2033 года.


Яндекс.Метрика