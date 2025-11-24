В Казанском муниципальном округе стартует новый этап проекта «Здоровое село»

В Казанском муниципальном округе 24 ноября начинается очередной этап регионального проекта «Здоровое село». До 6 декабря квалифицированные тюменские специалисты будут выезжать в сельские населенные пункты, чтобы жители могли пройти обследования и получить назначения без поездки в районную больницу.

В состав мобильных бригад вошли кардиологи, хирурги, акушеры-гинекологи, неврологи и терапевты. Дополнительно в поликлинике прием будут вести травматолог, уролог, онколог, психолог, фтизиатр и врач УЗИ.

Выезды пройдут по установленному графику – от Ильинки до Афонькино, с организацией подвоза жителей из небольших деревень. Список охватывает более десяти точек, включая Большие Ярки, Дубынку, Смирное, Чирки, Огнево и другие населенные пункты.

«Здоровое село» – один из ключевых проектов департамента здравоохранения региона, который повышает доступность медицинской помощи для сельских территорий. Осенью аналогичная акция прошла в Ярковском и Сорокинском районах, где медпомощь получили тысячи жителей, многим была скорректирована терапия и впервые выявлены заболевания.