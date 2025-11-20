ТюмГУ представил в Москве новые проекты после присоединения Аграрного университета

Тюмемнский государственный университет презентовал обновленный план развития на ежегодной защите по госпрограмме «Приоритет-2030», ориентированной в этом году на технологическое лидерство. В работе совещания участвовал губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с командой университета.

Глава региона отметил, что присоединение Аграрного университета стало для вуза и всей системы высшего образования Тюменской области «новым важным этапом». В Москве была представлена серия проектов, которые планируется реализовать при поддержке правительства региона и в тесном взаимодействии с реальным сектором экономики.

Тюменский агропромышленный комплекс занимает ключевые позиции в экономике области и активно внедряет современные технологии. По словам Александра Моора, региональные предприятия уже уверенно идут по пути цифровизации и расширяют экспорт, однако потенциал сотрудничества науки и сельхозпроизводства пока раскрыт не полностью. Его намерены развивать совместно — при участии ТюмГУ и агробизнеса.

– По итогам заседания Совета по поддержке программ развития вузов, который возглавляет министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков, будут определены университеты, которые в 2026 году получат грантовую поддержку. Желаю ТюмГУ успеха, – заключил Александр Моор.