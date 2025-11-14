Режиссер Никита Михалков посетил Тобольск

Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поприветствовал на сибирской земле выдающегося российского актера, режиссера и общественного деятеля Никиту Михалкова. В рамках визита глава региона и именитый гость вместе осмотрели главные достопримечательности Тобольска – древней столицы Сибирской губернии, которая, по словам губернатора, «хранит память веков и никого не оставляет равнодушным».

Александр Моор подчеркнул глубокое уважение жителей региона к творчеству Никиты Сергеевича:

– Жители региона любят творчество Никиты Сергеевича, которое проникает в самое сердце зрителя. Темы, которые он поднимает, всегда волнуют людей. Его мастерство – в умении говорить о самом главном простым и понятным языком. Отвечая на самые сложные вызовы времени, Никита Сергеевич всегда остается самим собой – искренним патриотом России.

Культурная программа визита включает показ спектакля «12» в авторской постановке Никиты Михалкова. Показы организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана «Большие гастроли», что позволяет широкой публике в регионах прикоснуться к высокому искусству.

Губернатор выразил уверенность, что Тобольск и Тюмень, а также встречи с тоболяками и тюменцами оставят яркие и теплые впечатления в душе знаменитого гостя.

В завершение встречи Александр Моор тепло поздравил Никиту Сергеевича с недавним юбилеем, пожелав ему дальнейших творческих успехов, вдохновения и плодотворной общественной деятельности на благо Отечества.