В России будут быстрее взимать долги по налогам

С ноября в России вступают в силу новые правила взыскания налоговой задолженности с граждан: ФНС сможет списывать долги без решения суда. Изменения утверждены Федеральным законом № 448-ФЗ и распространяются на налоги, которые физлица исчисляют самостоятельно. Ранее внесудебный порядок применялся только к компаниям и индивидуальным предпринимателям, пишет Lenta.ru.

Процедура предусматривает обязательное уведомление: требование направят в личный кабинет на сайте ФНС, через портал «Госуслуги» или заказным письмом. У гражданина будет 30 дней на оспаривание. При отсутствии возражений налоговая получит право списать средства в бесспорном порядке.

Взыскание возможно с банковских счетов, электронных кошельков и валютных вкладов. Если денег недостаточно, ФНС сможет обратить взыскание на имущество должника.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов ранее отмечал, что граждан «без последних средств не оставят»; при несогласии с суммой или основанием списания процедуру можно обжаловать.