В России на месяц отложили взимание нового утильсбора для машин

Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 8.7%

Кто такая Роза Чемерис? 83.7%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 6.7%

Всего голосов: 104

Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 5.7%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 11.5%

Кто такой Владимир Сысоев? 79.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.4%

Всего голосов: 87

Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.9%

Кто Николай Новичков? 84.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.4%

Всего голосов: 91

Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 4.5%

Кто такой Николай Езерский? 89.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 89

Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 8.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 38.6%

Кто такой Вадим Шувалов? 43.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 9.6%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.4%

Кто такой Сергей Лисовский? 84.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.9%

Всего голосов: 77

Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 7.2%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.8%

Кто такой Дмитрий Кобылкин? 77.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.8%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.5%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 14.7%

Кто такой Анатолий Карпов? 77.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 5.9%

Всего голосов: 68

Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 29%

Кто такой Павел Завальный? 65.2%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.3%

Всего голосов: 69

Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 0%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 16.4%

Кто такой Эрнест Валеев? 80.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3%

Всего голосов: 67

Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.1%

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры? 83.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 66

Комментировать
0
Новый утильсбор с машин отложили до 1 декабря

В России на месяц отложили взимание нового утильсбора для машин

Новый утильсбор с машин отложили до 1 декабря
Фото Freepik

Минпромторг РФ отложит до 1 декабря 2025 года вступление в силу новых правил расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей. Проект постановления внесён в правительство, сообщает Газета.Ru.

Решение принято в интересах покупателей, которые заказали и оплатили автомобили мощностью свыше 160 л.с., но не успели ввезти их в Россию к 1 ноября — исходной дате начала действия новой методики. На фоне ажиотажного спроса на погранпереходах сформировались очереди, что задержало доставку заказанных машин. Без переноса сроков тысячам автовладельцев пришлось бы доплачивать по повышённым ставкам.

В министерстве напомнили, что изменения не затронут тех, кто уже оплатил утильсбор по действующим параметрам до вступления новой нормы: «Напомним, что изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы». Вместе с тем потенциальным покупателям рекомендовано учитывать предлагаемые корректировки при планировании новых заказов.

Первый вице-премьер Денис Мантуров пояснил, что привязка утильсбора к мощности двигателя не направлена на «закрытие» рынка и устранение конкуренции, а призвана сделать локальное производство автомобилей в РФ экономически более привлекательным, чем импорт. По оценке Мантурова, нововведения могут отразиться на стоимости частного ввоза так называемых «санкционных» иномарок — брендов, покинувших российский рынок три года назад, поскольку существование такой «лазейки» снижает интерес производителей к локализации. При этом, по его словам, «в результате введения нового утильсбора не стоит ожидать резкого роста цен».

Отсрочка вступления новой методики до 1 декабря 2025 года должна сгладить переходный период для покупателей и участников рынка и дать отрасли время адаптироваться к обновлённым правилам.


Сегодня в 16:20
