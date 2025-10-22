В Тюмени пройдет встреча участников проекта социокультурной реабилитации «Перезагрузка»

В четверг, 23 октября, во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоится очередная встреча участников проекта «Перезагрузка», направленного на социокультурную реабилитацию молодежи с особенностями здоровья. Мероприятие пройдет в рамках работы инклюзивного клуба «Горизонт».

В программе встречи запланированы мастер-классы по различным направлениям для 60 ребят из муниципалитетов Тюменской области. Участники смогут попробовать себя в вышивании, лоскутном шитье, изобразительном искусстве, лепке из глины, вокальном творчестве, театре, туризме, экологии и настольных играх.

Проект «Перезагрузка» позволяет молодым людям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя более уверенно в обществе, находить друзей по интересам и приобретать новые полезные навыки для жизни, подчеркнули в департаменте молодежной политики Тюменской области.

Инклюзивный клуб «Горизонт» работает с 2013 года. Главная цель – организовать беспрепятственный доступ социальным группам, нуждающимся в помощи государства, к объектам и услугам сферы молодежной политики, дополнительного образования, культуры, спорта, туризма и содействия адаптации, абилитации, позитивной самореализации участников в систему общественных отношений. В клубе ведется деятельность по организации инклюзивного добровольчества на территории Тюмени и Тюменской области.