Тюменская область привлекает инвестиции для обеспечения надежного электроснабжения

На Российской энергетической неделе в Москве губернатор Тюменской области Александр Моор и компания «Россети Тюмень» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на долгосрочное развитие энергетической инфраструктуры региона.

Александр Моор отметил, что Тюменская область демонстрирует высокие темпы промышленного и гражданского строительства, а также является одним из лидеров по привлечению инвестиций. Это требует постоянного развития электроэнергетического комплекса и надежного обеспечения новых объектов энергоресурсами. Губернатор подчеркнул, что компания является ответственным и устойчивым партнером региона.

Соглашение предусматривает повышение надежности электроснабжения, синхронизацию планов развития территорий и инфраструктуры, внедрение энергоэффективных решений. За последние пять лет компания инвестировала в энергосистему региона более 23 млрд рублей, обеспечила технологическое присоединение почти 29 тысяч потребителей, подала электроэнергию в более чем 130 социальных объектов – школ, больниц, детских садов.

– Совместная работа укрепляет энергетическую безопасность и создаёт условия для устойчивого развития Тюменской области. Продолжаем развивать современную и надёжную энергосистему региона, – подчеркнул глава региона.