Семья Усановых из Тюменской области стала «Семьей года» за воспитание сыновей-героев

Тюменские семьи отмечены высокими государственными наградами за вклад в укрепление семейных ценностей и патриотическое воспитание.

Сразу несколько семей из Тюменской области получили высокие награды на федеральном уровне за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.

Губернатор Александр Моор поздравил семью Усановых из Аромашевского района с победой во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества». Виктор Владимирович и Лариса Геннадьевна Усановы воспитали троих сыновей, двое из которых сейчас участвуют в специальной военной операции, а средний сын обучает военнослужащих. Супруги также активно занимаются волонтерской деятельностью, поддерживая российских солдат.

– Благодарю Виктора Владимировича и Ларису Геннадьевну за воспитание настоящих патриотов и активный вклад в поддержку наших военнослужащих. Жители Тюменской области участвуют во Всероссийском конкурсе «Семья года» с момента его основания и каждый год входят в число победителей. Уверен, так будет и впредь, – отметил Александр Моор.

Кроме того, шесть семей из Тюменской области удостоены государственных наград, учрежденных президентом РФ. Орденом «Родительская слава» награждены Виктория и Сергей Мишагины, а также Надежда и Николай Степаненко. Медалью ордена «Родительская слава» награждены Наталья и Дмитрий Борисенко, Людмила и Леонид Паутовы, Альбина и Денис Пузиковы, и Любовь и Сергей Ульяновы. Эти награды присуждаются за большие заслуги в укреплении института семьи и достойное воспитание детей.