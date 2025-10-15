Делегация Тюменской области участвует в Российской энергетической неделе в Москве

Делегация Тюменской области принимает участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2025», который проходит в Москве с 15 по 17 октября. Форум собрал около 5000 участников из 85 стран, включая представителей науки, бизнеса, политики и экспертов в области ТЭК.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов отметил, что на форуме планируется обсуждение нового законопроекта, определяющего методы развития энергетики в стране, включая создание институтов развития и регулирование работы системообразующих территориальных сетевых организаций. По словам Перевалова, Тюменская область готова поделиться своими идеями с коллегами.

– На форуме обсудим новейший законопроект, который определит абсолютно новые методы развития энергетики в стране: создание институтов развития, регулирование работы системообразующих территориальных сетевых организаций и так далее. У нас также есть идеи, которыми мы готовы поделиться с коллегами, – сказал Павел Перевалов.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) является крупнейшей дискуссионной площадкой международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. В Форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.