​В России автомобили с моторами свыше 160 л.с. могут подорожать на треть. Как обстоят дела в Сургуте?

С ноября в России из-за повышения утильсбора может подорожать половина популярных моделей

​В России автомобили с моторами свыше 160 л.с. могут подорожать на треть. Как обстоят дела в Сургуте?
Фото: freepik.com

С 1 ноября 2025 года в России может повыситься утилизационный сбор, что приведет к росту цен на автомобили с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. Об этом рассказал коммерческий директор ГК Интерлизинг Андрей Осипов в разговоре с «Российской газетой».

«Есть два типа утилизационного сбора ‒ коммерческий и для физических лиц. Коммерческий утильсбор для юридических лиц традиционно выше и рассчитывается в зависимости от мощности и объема двигателя. А вот частным покупателям станет невыгодно ввозить примерно 50% популярных моделей. Мощные автомобили брендов BMW, Mercedes, Toyota, подорожают примерно на 30-40% для физических лиц. Также заметно вырастут в цене гибриды и электрокары с мощностью 400-800 лошадиных сил, что резко снизит спрос на них», ‒ сообщил эксперт.

По его словам, подорожание особенно затронет автомобили стоимостью до трех млн рублей, оснащенные моторами выше 160 л.с. ‒ они традиционно считались оптимальными по соотношению цены и характеристик. Теперь их импорт может стать нерентабельным.

«Останутся востребованными в первую очередь маломощные автомобили, такие как Toyota Corolla, Audi A3, некоторые модели Mercedes и BMW. Ну и праворульные», ‒ добавил Осипов.

Ранее размер утильсбора зависел только от трех параметров: типа оформления автомобиля на таможне, возраста машины и объема двигателя. Теперь решающим станет показатель мощности: если двигатель развивает до 117,68 кВт (примерно 160 л.с.), сохраняется льготный «утиль», а если от 117,69 кВт и выше, льгота не действует, ранее сообщал портал Drom.ru.

Автоэксперты прогнозируют, что новая система приведет к росту цен на автомобили до 40%, особенно в среднем и премиальном сегментах.

Корреспондент siapress.ru обратился в управление ГИБДД по ХМАО, чтобы узнать, сколько в регионе зарегистрировано автомобилей с двигателем мощнее 160 лошадиных сил. Однако в ведомстве не смогли поделиться такой статистикой.

Тем временем, в автосалонах Сургута уже заметили ажиотажный спрос на автомобили с мощными двигателями. Некоторые дилеры начали предлагать скидки и фиксировать прежние цены до вступления новых правил в силу.

В центре официальном сервисе LADA«Авто-Моторс» сообщили, что повышение утильсбора их не коснется ‒ в продаже нет моделей с двигателями выше 160 лошадиных сил.

«Скидки есть, но все зависит от модели. У нас нет автомобилей с двигателем более 160 лошадиных сил ‒ все до 122. Затронет ли повышение утильсбора «Лады» ‒ пока неизвестно. Нам эту информацию не предоставляли», ‒ уточнил менеджер по продажам Александр.

А вот в компании «Восток Моторс» признаются, что грядущее повышение уже отразилось на спросе.

«Подорожают автомобили с объемом двигателя свыше двух литров ‒ это почти весь наш модельный ряд. Например, Haval F7, Haval Dargo, Great Wall Poer и Poer King Kong», ‒ рассказал менеджер отдела продаж Кирилл.

По его словам, выросли в цене и некоторые модели до 150 лошадиных сил, в частности, Haval H6 и Haval Jolion, которая сейчас лидирует по продажам в России.

«Цены поднялись примерно на 50 тысяч рублей. Сейчас наблюдаем всплеск продаж ‒ люди спешат купить автомобили до подорожания. Сегодня машина стоит два миллиона, а завтра может обойтись уже в два с половиной», ‒ отметил специалист.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:01, просмотров: 170, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

